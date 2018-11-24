Гурт вихідця з України запросили на святкування 70-річчя принца Чарльза

Гурт Іштвана Пала "Салонни", вихідця із Закарпаття, виступив на урочистостях з нагоди дня народження спадкоємця британського престолу.

14 листопада 2018 року герцог Уельський принц Чарльз святкував свій ювілей. Старшому сину королеви Великобританії Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа виповнилося 70 років. З цієї нагоди в Букінгемському палаці відбулася вечірка-чаювання, на яку запросили понад 6000 гостей, передає mukachevo.net.

Перед гостями ввечері виступали музиканти. В тому числі запросили й музичний ансамбль відомого скрипаля Іштвана Пала "Салонни" з Угорщини. Іштван – виходець з села Вишково (Хустський район), і нерідко зі своїм гуртом гастролює по Закарпаттю. Його батько Лайош Пал, в минулому диригент оркестру Київського оперного театру, а нині виступає акордеоніст у колективі сина.

Іштван Пал перші ази гри на скрипці здобув у музичній школі у селі Пийтерфолва, нині він є лауреатом однієї з найпрестижніших музичних відзнак Угорщини – премії Ференца Ліста. Разом з братом у його колективі виступає рідна сестра Естер, яка виконує угорські, русинські та закарпатські пісні.

На святкування у Букінгемській палац "Салонну" запросили вже вдруге - вперше це сталося на 60-річчя принца Чарльза, 10 років тому. Виявляється, що королівська родина дуже любить народну музику.

"Те, що ми змогли заграти на святкуванні дня народження принца Чарльза було для нас надзвичайно почесним. Дякуємо за чудовий досвід та чудовий прийом у лондонському ресторані Ritz. Тим не менш, найкращим відчуттям було те, що там було місце і для угорської народної музики та народного танцю", - зазначив закарпатець Іштван Пал.

У програмі музичного вечора звучали гуцульські коломийки, угорські та румунські народні мелодії.

Також принц Чарльз відвідав у Лондоні комедійне шоу за участі відомих акторів.