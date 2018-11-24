Історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії, - Порошенко

Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності.

Про це під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України щоб повернути її назад, в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але ... вони вже не зможуть повернути назад колесо історії", - заявив Порошенко.

Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

За словами президента, геноцид українського народу був дуже ретельно спланований.

"Ним хотіли вирішити назавжди українське питання, яке століттями не давало спокою Росії", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Україна не відступить від стратегі інтеграції до ЄС та НАТО.