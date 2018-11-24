Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії, - Порошенко

24 листопада, 2018 - 18:05
Фото Reuters

Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності.

Про це під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.  

"Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України щоб повернути її назад, в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але ... вони вже не зможуть повернути назад колесо історії", - заявив Порошенко.

За словами президента, геноцид українського народу був дуже ретельно спланований.

"Ним хотіли вирішити назавжди українське питання, яке століттями не давало спокою Росії", -  зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Україна не відступить від стратегі інтеграції до ЄС та НАТО.

Джерело: День

Більше новин

Президент Латвії анонсував поїздку на Донбас
У Словаччині 52 українських військових пройшли реабілітацію
День в ООС: Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
У Бюджеті-2019 на оборону виділили 5,38% ВВП, - Гройсман
У НАТО агресію РФ в Україні назвали однією з найбільших загроз альянсу
Доба у зоні ООС: 4 ворожих обстрілів, втрат немає

Новини партнерів

Loading...