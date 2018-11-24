Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Кіска засудив спроби виправдання Голодомору

24 листопада, 2018 - 20:05
Фото: prezident.sk

Усі народи світу повинні рішуче відкидати будь-які спроби виправдати смертоносну політику, що спричинила Голодомор в Україні, та намагання маніпулювати цією темою.

Про це заявив президент Словаччини Андрей Кіска у виступі на міжнародному форумі "Україна пам’ятає, світ визнає", пише "Укрінформ".

"Ця трагедія змінила життя мільйонів людей і багатьох націй, і наша моральна відповідальність – не забути її, зробити все можливе, щоб така безпрецедентна людська трагедія ніколи не повторилася, рішуче відкидати будь-які спроби виправдати цю смертоносну політику або маніпулювати за допомогою пропаганди", - сказав Кіска.

Він зазначив, що історія Голодомору – це найгірший прояв порушення норм гуманності.

На думку словацького лідера, жодна статистика не виміряє страждань, заподіяних мільйонам людей з єдиною метою – зламати їхню волю і в такий спосіб досягти влади над ними.

"Це наша відповідальність – допомогти повністю розкрити історичну правду, і ця правда повинна стати моральним компасом для нас і майбутніх поколінь", - додав президент Словаччини.

Нагадаємо, що Історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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