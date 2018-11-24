Балтійські країни піднімуть оборонний бюджет вище 2% ВВП

Латвія, Литва та Естонія домовилися збільшити свій оборонний бюджет вище двох відсотків від розміру внутрішнього валового продукту.

Про це повідомляє DW із посиланням на спільне комюніке, підписаному міністрами оборони трьох країн.

Крім того, документ передбачає розвиток співпраці в області стратегічної комунікації між цими країнами та Польщею, а також посилення кібербезпеки зазначених держав.

В ході дводенної зустрічі, що пройшла в литовській столиці в дні святкування сторіччя литовської армії, Раймонд Раймондс Берґманіс Раймундас Каробліс і Юрі Луйк висловили готовність продовжувати виконання рішень саміту НАТО, в тому числі підвищувати здатність реагування збройних сил і розвивати боєготовність.

У комюніке підкреслюють також внесок в регіональну безпеку з боку бойових груп в рамках розширеного присутності НАТО.

Міністри оборони прибалтійських країн позитивно оцінили співпрацю Латвії, Естонії та Данії зі створення штабу багатонаціональної дивізії Північ на латвійській військовій базі Адажі і висловили підтримку зусиллям Києва і Тбілісі по євроатлантичної інтеграції та реалізації програми Східного партнерства.