Латвія засуджує агресію РФ та блокаду Азовського моря, - Вейоніс

Блокада Азовського моря є ще одним доказом послідовної деструктивної регіональної політики Росії, яка продовжує агресію на Донбасі і нічого не робить для деескалації конфлікту.

Про це заявив Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає Укрінформ.

«Латвія рішуче засуджує російську агресію на Донбасі. На жаль, Москва не робить ніяких кроків до деескалації. Блокада Азовського моря є ще одним доказом російської послідовної деструктивної регіональної політики», - сказав Вейоніс.

Він додав, що Латвія рішуче підтримує позицію Європейського Союзу щодо невизнання незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу, і заявив про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Санкції, які були накладені на Росію, повинні продовжуватися до повного виконання мінських домовленостей», - наголосив Президент Латвії.

«Ми обговорили всі найактуальніші питання, які сьогодні існують в світі. І дуже важливо, що ми маємо спільні підходи і вдячні Латвії за те, що вона підтримує нас у протидії російській агресії», - сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами зустрічі зі своїм латвійським колегою, передає прес-служба Президента на офіційному сайті.

Глава Української держави підкреслив, що «Латвія чітко заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності, про невизнання незаконної анексії Криму, про рішуче засудження агресії проти нашої держави на сході та невизнання незаконних фейкових виборів в так званих ЛНР і ДНР».

«Я думаю, що сьогодні адекватною відповіддю на ті процеси, що відбуваються, буде рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації з боку світової спільноти, включно з Європейським Союзом. І приємно, що і в цьому питанні Латвія завжди чітко підтримує Україну», - наголосив Президент України.

Він також повідомив, що поінформував Президента Латвії про поточну ситуацію на сході нашої держави, поточну ситуацію в Азовському морі.

«Хочу подякувати, що пан Президент під час візиту відвідає не лише Київ, а буде мати змогу відвідати Донбас. Ми дякуємо за це бажання», - сказав Президент.

Він підкреслив важливість того, що Президент Латвії зможе на власні очі побачити події, які відбуваються на Донбасі та зусилля української сторони щодо відновлення інфраструктури Донбасу, а також кроки, які потрібно здійснити для того, щоб «проінформувати весь світ аби побачити докази і наслідки російської агресії, що Росія здійснює проти України».

Президент України підкреслив важливість участі Латвії в роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для інформування світу «з абсолютно незалежних джерел, що відбувається на Донбасі». Глава держави подякував латвійському колезі за діяльність 8 представників Латвії, які ретельно працюють в складі місії і доносять світу об'єктивну інформацію щодо подій на Донбасі.

В свою чергу, Президент Латвії Раймондс Вейоніс повідомив, що під час розмови з Президентом України обговорювалось питання безпеки і гуманітарна ситуація на окупованих територіях України. «Латвія рішуче засуджує російську агресію на Донбасі», - сказав він.

«На жаль, Москва не робить ніяких кроків до деескалації. Блокада Азовського моря є ще одним доказом російської послідовної деструктивної регіональної політики. Латвія рішуче підтримує позицію Європейського Союзу щодо невизнання незаконних виборів на непідконтрольних українському Уряду територіях Донецької і Луганської областей. Латвія продовжує свою повну підтримку України щодо суверенітету і територіальної цілісності України», - наголосив Раймондс Вейоніс.

«Санкції, які були накладені на Росію, повинні продовжуватися до моменту, коли повністю будуть виконані Мінські домовленості», - сказав Президент Латвії.

Він також повідомив, що завтра відвідає регіони, що постраждали на сході України. «В мене буде нагода побачити на місці як це виглядає. Для мене досить складно це усвідомити і уявити, що є в Європі території, які уражені цим конфліктом. Це дуже сумно», - сказав латвійський Президент.

Він також зазначив, що Латвія вже допомагає в лікуванні українських поранених воїнів. «Я щасливий, що поки я тут, 15 українських солдатів отримають медичну допомогу в Латвії і ми будемо продовжувати такі проекти в майбутньому, тому що лікування солдатів – це насправді важливо. Це надає більше сили їм, щоб повернутися в нормальне життя», - сказав Раймондс Вейоніс.