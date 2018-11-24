Листи іноземних дипломатів про Голодомор в Україні відтепер можна прочитати онлайн

26 листів, донесень та повідомлень від дипломатичних установ стосовно Голодомору сьогодні оприлюднили Центр досліджень визвольного руху та Архів СБУ.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті на офіційному сaйті.

«...тепер вже встановлено, що катастрофа голоду сягнула всю Україну, і що винятками є райони, де ще наявний хліб. Судячи з наявних достовірних повідомлень, в українських селах померло від голоду 80% населення...», — писав німецький консул у листі до Міністерства закордонних справ Німеччини у 1933 році.

о 85-их роковин вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору 1932—1933 років в Україні, Центр досліджень визвольного руху спільно з Галузевим державним архівом СБУ опублікували колекцію документів «Іноземні дипломати про Голодомор 1932-1933 в документах ОГПУ».

Серія документів висвітлює бачення цих страшних подій іноземними дипломатичними представниками Японії та Німеччини у Одесі, Харкові та Києві, а також візит в Україну лідера партії радикал-соціалістів, колишнього прем’єр-міністра Франції Едуара Ерріо.

Документи розповідають про заходи безпеки під час візиту Едуара Ерріо в УСРР, зокрема недопущення до нього «неблагонадійних громадян», у тому числі представників французьких колоністів, а також ретельно підібраний маршрут візиту зразковими селами та колгоспами. Як наслідок, французький політик, після повернення на батьківщину — не підтвердив наявність голоду за результатами свого візиту.

Що ж стосується японського консула Танаки, то після візиту республіками СРСР він відзначив що «українські селяни викликають порівняно з селянами інших республік жалюгідне враження своїм обідраним одягом та схудлими мощами», і це поряд з будівництвом гігантських розмірів фабрик, заводів та житла на Донбасі.

Варто відзначити, що саме німецькі консульства були під особливо пильним наглядом ОГПУ у зв’язку з проведенням програми підтримки нужденним німецьким колоністам. Про факти голоду в УСРР свідчать їхні звіти та спілкування з дипломатичними представниками Японії та Польщі.

«Документи здобуті чекістами оперативним шляхом в іноземних консульствах на території України в час Голодомору яскраво свідчать, що попри намагання комуністичного режиму приховати злочин, інформація про голод та його масштаби ставала відома за кордоном» — говорить Андрій Когут, директор Галузевого державного архіву СБУ.

«Сьогодні, ці свідчення надзвичайно важливі для нашого розуміння того, як сприймали ситуацію в підрадянській Україні іноземці», — продовжує очільник Архіву СБУ.

Переглянути колекцію «Іноземні дипломати про Голодомор 1932-1933 в документах ОГПУ» можна на сайті Електронного архіву визвольного руху за посиланням.

Зазначимо, лектронний архів визвольного руху avr.org.ua є сервісом відкритого онлайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Проект реалізується Центром досліджень визвольного руху спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка таНаціональним музеєм "Тюрма на Лонцького" за участі Архіву СБУ, Українського інституту національної пам’яті та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Сьогодні в Е-архіві доступні копії понад 24 500 документів.

Місія проекту — робити минуле доступним.

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