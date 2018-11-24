МКЧХ направив до окупованого Донбасу 380 тонн гумдопомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 380 тонн гуманітарної допомоги.

"Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пройшов 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста і Місії синодального відділу УПЦ у справах сім'ї. Загалом, оформлено понад 380 тонн вантажу, серед якого продуктові та гігієнічні набори", - повідомила державна прикордонна служба України в суботу вранці на офіційному сaйті.

"Ми намагаємося покращити ситуацію з охороною здоров’я на Донбасі, допомагаючи медустановам відновити та підтримувати надання послуг. Медичні заклади, розташовані біля лінії зіткнення, отримують препарати для лікування таких хронічних захворювань як гіпертонія, діабет, бронхіальна астма, хвороби серця та легень. Тільки в Бахмутському та Ясинуватському районах Донецької області 12 тисяч пацієнтів одержують ці важливі для життя медикаменти безкоштовно у своїх амбулаторіях та поліклініках", - йдеться у повыдомленні МКЧХ в Україні на офіційній сторінці у Facebook.