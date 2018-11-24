Під посольством Росії у Львові відтворили жахи Голодомору (фото)

Сьогодні, у 85-ту річницю Голодомору біля посольства Росії у Львові пройшла акція із метою нагадати, які жахіття пережили люди в той час та хто зробив цю трагедію в історії України. Організували її активісти громадських організацій "Об'єднання добровольців", "Апостольска чота" та "Цивільна оборона".

На воротах посольства активісти почепили великий банер із написом "Голодомор 19-32 - 1933. Пам'ятаємо. Помстимося". Крім того у руках вони тримали колосся пшениці та плакати із зображенням скелета радянського енквдиста, форма якого у крові, а в руках він тримає колоски пшениці.

В одну мить біля людей з'явився чоловік переодітий у форму енкаведиста. Він поводився зверхньо та нахабно відбирав колоски пшениці. Та раптово його повалили українські добровольці та розправилися із ним.

"Коли вся Україна оплакує жертв Голодомору, ми хочемо тут нагадати, що голод був спричинений штучно. Це було винищення українців. В цьому театралізованому дійстві ми хочемо показати, як забирала радянська влада в людей хліб. Адже навіть тих кілька колосків могли врятувати, але і їх забирали. Російська Федерація як спадкоємниця Радянського Союзу продовжує нищити наш народ, вона залишається нацією дітовбивць. Та ні голод, ні війна, ні інші терори не зломили нашого духу", - розповіли організатори акції.

На закінчення заходу на стінах посольства заклеїли плакатами із енквдистом, а також запалили димові шашки синьо-жовтих кольорів.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора