Порошенко нагородив Президента Латвії орденом Ярослава Мудрого І ступеня

Президент Петро Порошенко вручив президенту Латвії Раймондсу Вейонісу орден Ярослава Мудрого І ступеня.

Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці перед початком спільного брифінгу глав двох держав, повідомляє Укрінформ.

"Маю велику честь вручити найвищу державну нагороду України орден Ярослава Мудрого І ступеня за величезний і вагомий внесок пана Президента (Латвії — ред.) в розвиток і укріплення партнерських, дружніх відносин між Україною і Латвією", - зазначив Порошенко.

Глава Української держави підкреслив, що ця нагорода є символом вдячності українського народу й визнання особистого внеску Раймондса Вейоніса на підтримку України.