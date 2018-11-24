Порошенко сподівається на міжнародну підтримку декларації ООН до 85-х роковин Голодомору

Україна, її народ вдячні представникам країн, які сьогодні присутні на заходах із вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Дорогі друзі, які сьогодні зібралися всі разом для того, щоб відзначити 85-ї роковини страшної трагедії. Я щиро вдячний за вашу участь у пам’ятних заходах з нагоди трагедії, яку від нас віддаляють довгих вісімдесят п’ять років. Уявіть собі, сьогодні з нами представники понад 50 країн. Я глибоко зворушений таким проявом солідарності з Україною», - сказав Глава держави, звертаючись до учасників Міжнародного форуму «Україна пам’ятає – світ визнає!» до 85-х роковин Голодомору, передає прес-служба Президента на офіційному сайті.

«Це свідчення того, наскільки глибоко Ви поділяєте наш біль, і як щиро Ви вболіваєте за нашу долю. У цей історичний період – це має особливе значення для нас і знаходить найтепліші відгуки у серцях всіх українців», - додав Петро Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні ми схиляємо голови перед невинними душами, які знайшли свій передчасний спочинок внаслідок одного з найстрашніших злочинів проти людяності.

«У ті чорні 32-й і 33-й роки московський тоталітарний режим з диявольською наснагою взявся ламати волелюбну українську душу, влаштувавши геноцид проти цілого народу. Не було ніяких природних катаклізмів. Не було ніяких трагічних обставин. Був лише дуже скурпульозно виконаний у кремлівських кабінетах план, який приніс небачену людську трагедію на родючі українські землі», - підкреслив Президент зауваживши, що режим Сталіна бачив єдину можливість закріпитися в Україні – ціною мільйонів життів.

На підтвердження цього Глава держави навів цитату із таємної доповідної про штучний голод в Україні тодішньої пори, що відображає трагедію. Очевидці писали: «Про політичне становище сказати, що в Україні панує справжній голод, вимирають цілі села та повіти. Особливо підкреслити жахливу смертність серед дітей. Це політика, спрямована на те, щоб остаточно зламати українську націю, як єдину національну силу, що здатна на серйозний опір. Одні вимруть, інші розсіються безкінечними просторами Росії».

«Це і є справжня оцінка кремлівського злочину Голодомору. Оцінка надана нами і не сьогодні, оцінка дана його свідками. І таких свідчень – достатнього, аби заглушити навіть найзапекліших апологетів заперечення Голодомору», - наголосив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що з кожним роком розширюється коло держав, які визнають Голодомор геноцидом українського народу. «Вже близько трьох десятків держав на тому чи іншому рівні надали належну оцінку цій людській трагедії. Лише за останній час ухвалені важливі рішення Сенатом США та Асамблеєю Португальської Республіки. Маємо належне вшанування пам’яті жертв Голодомору і на рівні міжнародних організацій – таких як Організація Об’єднаних Націй, Європейський Парламент, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Парламентська Асамблея Ради Європи», - зауважив він..

Петро Порошенко зазначив, що Україна вдячна іноземним партнерам, які долучилися до відновлення історичної правди. Однак, зауважив, що сьогодні ми ще на півдорозі: «Тому розраховуємо на широку міжнародну підтримку проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, підготовленого Україною».

«Закликаю наших партнерів підтримати та приєднатися до співавторів декларації», - сказав Глава держави.