Порошенко зустрів Президента Латвії на ґанку Маріїнського палацу

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з Президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Президент України зустрів Президента Латвії на ґанку Маріїнського палацу, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

Перед входом до будівлі палацу встановлено державні прапори України та Латвійської Республіки. Військовий оркестр виконав Державні Гімни Латвійської Республіки та України.

Глави держав обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Президенти представили членів офіційних делегацій України та Латвійської Республіки.

На завершення офіційної церемонії зустрічі воїни Почесної варти пройшли урочистим маршем перед Президентом України і Президентом Латвійської Республіки.

Президент України та Президент Латвійської Республіки проведуть зустріч у форматі «віч-на-віч». По завершенні відбудуться українсько-латвійські переговори під головуванням двох Президентів.

За підсумками переговорів відбудеться зустріч Президента України та Президента Латвійської Республіки з представниками засобів масової інформації.