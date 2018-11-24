Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Президент Латвії анонсував поїздку на Донбас

24 листопада, 2018 - 18:25
Фото Reuters

У неділю, 25 листопада, президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідає Донбас.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"У мене буде можливість побачити на місці, як це виглядає. Для мене досить складно це усвідомити і уявити, що є в Європі території, які вражені цим конфліктом. Це дуже сумно", - сказав він.

У свою чергу глава української держави подякував своєму колезі з Латвії за бажання побачити не тільки Києв, а й Донбас.

За словами Порошенка, Вейоніс зможе на власні очі побачити ситуацію на сході країни, зокрема наслідки російської агресії.

Нагадаємо, що Латвія засуджує агресію РФ та блокаду Азовського моря.

Джерело: День

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