Президент Латвії анонсував поїздку на Донбас

У неділю, 25 листопада, президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідає Донбас.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"У мене буде можливість побачити на місці, як це виглядає. Для мене досить складно це усвідомити і уявити, що є в Європі території, які вражені цим конфліктом. Це дуже сумно", - сказав він.

У свою чергу глава української держави подякував своєму колезі з Латвії за бажання побачити не тільки Києв, а й Донбас.

За словами Порошенка, Вейоніс зможе на власні очі побачити ситуацію на сході країни, зокрема наслідки російської агресії.

Нагадаємо, що Латвія засуджує агресію РФ та блокаду Азовського моря.