Президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.

Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні».

О 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

«Ми пам'ятаємо. Ми сильні», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.