Родичі жертв катастрофи MH17 позиваються до ЄСПЛ проти РФ

Родичі 55 жертв катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого в 2014 році в Донбасі, подали позов проти Росії в Європейський суд з прав людини. Заявники назвали Російську Федерацію винною в загибелі літака.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає Радіо Свобода.

На думку позивачів, Москва порушує їх права і заважає проводити слідство. Вони вважають, що російська держава відмовляється надати міжнародній слідчій групі потрібні відомості по цій справі, а вже передана нею інформація є завідомо неправдивої.

У 2016 році аналогічну заяву до ЄСПЛ було подано на захист родичів громадян Австралії, Новій Зеландії та Малайзії, загиблих в катастрофі. У травні міжнародне слідство, а також влада Австралії та Нідерландів назвали Росію відповідальною за крах лайнера.

Літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17, був збитий над Донецькою областю України 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 чоловік на борту. Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук". За версією слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної сепаратистам на сході України.

У 2015 році Нідерланди виступили за створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу "Боїнга". Росія заблокувала цю ініціативу в Раді Безпеки ООН, назвавши її "несвоєчасної і контрпродуктивною". В кінці березня 2018 року уряд Нідерландів направило до парламенту законопроект, який дозволяє судити на території країни будь-яких підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга". Причетність до загибелі лайнера Москва заперечує.