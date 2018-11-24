СБУ завершило розслідування злочину Голодомору у найкоротші терміни завдяки підтримки суспільства

Група слідчих органу досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ у найкоротші терміни слідства, а це 6 місяців, змогла у 2009 році завершити великомаштабне розслідування злочину ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ завдяки наявності до цього напрацьованих у архівних установах різних країн вітчизняними науковцями матеріалів досліджень Голодомору, наявності матеріалів доповіді 1988 року з висновками Комісії Конгресу США під керівництвом Джеймса Мейса, створеної 13.12.1985 з метою дослідження Голодомору в Україні в 1932-1933 роках.

Про це заявив представник СБУ Валерій Удовиченко на своїй сторінці у Facebook.

“Ефективне розслідування не відбулося би без підтримки та сприяння у суспільстві, без допомоги неурядових громадських організацій, Конгресу Українських Націоналістів, Конгресу Українців Канади, Світового Конгресу Українців, громадських дослідників та небайдужих громадян, а також фахівців і науковців у галузі знань у сфері судової медицини, психології, демографії, історії, міжнародного права, архівної служби, які були залучені в якості експертів у кримінальній справі № 475 за фактом вчинення Голодомору”, - йдеться у повідомленні.

Він особисто подякував вченим правознавцям Володимиру Василенку та Мирославі Антонович, колишньому директору Українського інституту національної пам’яті Ігорю Юхновському та його трудовому колективу, а також вченим-історикам Сергію Білокіню, Василю Марочку, Володимиру Сергійчуку, Людмилі Гриневич. Дякую за підтримку та допомогу Роману Сербину, Ніні Лапчинській, Миколі Сядристому та багатьом іншим історикам, дослідникам Голодомору, чиї напрацьовані матеріали та інформація стали надзвичайно важливими для вивчення і дослідження досудовим слідством, стали підґрунтям для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення обставин прийняття керівництвом комуністичної партії та Уряду Радянського Союзу й Української СРР рішень з організації Голодомору в Україні та в місцях компактного проживання етнічних українців на території Радянського Союзу.

Зазначається, що правову допомогу в розслідуванні злочину геноциду Україні надали компетентні органи Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Італії, Австрії, Республіки Білорусь, Казахстану, Молдови, якими були надані унікальні архівні документи, свідчення людей, які мали доказове значення, підтверджували у сукупності з іншими доказами у кримінальній справі наявність наміру знищити частину української національної групи під час Голодомору.

“За результатами розгляду кримінальної справи №475 своїм рішенням Апеляційний суд м.Києва іменем України 13.01.2010, у відповідності до вимог норм міжнародного права, визнав винуватими в організації та вчиненні Голодомору Сталіна (Джугашвілі) Йосипа Віссаріоновича, Молотова (Скрябіна) В’ячеслава Михайловича, Кагановича Лазаря Мойсейовича, Постишева Павла Петровича, Косіора Станіслава Вікентійовича, Чубаря Власа Яковича, Хатаєвича Менделя Марковича”, - зазначив представник СБУ і додав, що постанову суду можна прочитати у відкритому доступі на ресурсах у мережі Інтернет.