Штучний голод в Україні був одним із найжорстокіших актів ХХ століття, - Держдепартамент США

Державний департамент США оприлюднив заяву до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні, в якій засудив цей злочин і висловив підтримку українському народові.

«Цього місяця ми приєднуємося до українців у цілому світі у відзначенні 85-х роковин Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна. Варварське захоплення української землі і зерна було здійснене з навмисною політичною метою – підкорити український народ і націю. Цей катастрофічний штучний голод був одним із найжорстокіших актів ХХ століття і нагадуванням про злочини комунізму», – йдеться в заяві речниці Держдепартаменту Гізер Нойерт, передає Радіо Свобода.

Вона наголосила, що сьогодні українці продовжують помирати внаслідок спроб Росії «знищити ідентичність і західні прагнення народу України».

«Агресія в Росії на сході України призвела до понад 10 тисяч смертей. Однак Росія не зможе перемогти міцний український дух і не послабить прагнення українців до кращого майбутнього. Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору і підтверджуємо нашу неухильну підтримку національного суверенітету і територіальної цілісності України, а також право українського народу обирати власний курс», – йдеться в заяві.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.