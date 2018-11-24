Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Свічку пам'яті запалили у Сіднеї

24 листопада, 2018 - 15:07
Фото: Facebook

Українці Сіднею в центрі міста на Мартін плейс запалили символічну свічку пам'яті, вшановуючи жертв Голодомору.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії на офіційній сторінці у Facebook.

Акція відбулась о 16.00 за місцевим часом. Десятки українців, вбраних у вишиванки, зібрались у центрі міста із свічками і заспівали "Вічная пам'ять", а потім кілька разів повторили "пам'ятаємо".

Крім того, активісти встановили банер із інформацією про Голодомор в Україні.

"Українці Сіднею запалили символічну свічку пам'яті в центрі міста на Мартін плейс. Ми пам'ятаємо про Голодомор!" - йдеться у дописі спільноти "Вільна думка".

Джерело: День

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