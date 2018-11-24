Свічку пам'яті запалили у Сіднеї

Українці Сіднею в центрі міста на Мартін плейс запалили символічну свічку пам'яті, вшановуючи жертв Голодомору.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії на офіційній сторінці у Facebook.

Акція відбулась о 16.00 за місцевим часом. Десятки українців, вбраних у вишиванки, зібрались у центрі міста із свічками і заспівали "Вічная пам'ять", а потім кілька разів повторили "пам'ятаємо".

Крім того, активісти встановили банер із інформацією про Голодомор в Україні.

"Українці Сіднею запалили символічну свічку пам'яті в центрі міста на Мартін плейс. Ми пам'ятаємо про Голодомор!" - йдеться у дописі спільноти "Вільна думка".