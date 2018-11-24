Трюдо: Голодомор мав на меті зламати дух українців, але йому це не вдалося

Світ мусить пам’ятати про безневинних жертв Голодомору, аби не допустити повторення подібного жахіття.

Про це з нагоди 85-х роковин Голодомору заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Протягом десятиліть масові злочини Голодомору були переважно відомі лише його жертвам та організаторам. Ми повинні упевнитися, що пам’ять тих, хто страждав під час Голодомору, продовжує жити, і що подібні жахіття більше ніколи не повторяться", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Голодомор - як частина систематичного геноциду - мав на меті "зламати дух та ідентичність українського народу". "Йому це не вдалося. Українці витримали й після десятиліть Радянського правління Україна здобула незалежність у 1991 році", - зазначив прем’єр-міністр Канади.

Трюдо також закликав канадців "згадати про жертв Голодомору й вшанувати величезну роль, яку люди українського походження відіграли у розбудові нашої країни".

Зазначимо, що саме Канада стала першою державою, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році.

Нагадаємо, що історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії.