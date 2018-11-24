У Гонконзі зареєстрували другий у світі випадок зараження людини гепатитом Е, який вважається захворюванням щурів.

Про це повідомляє НВ з посиланням на South China Morning Post.

Захворювання виявили у 70-річної жінки, яка мешкає в Гонконзі, як і перший, що заразився два місяці тому.

Жінка звернулася в лікарню через болі в животі та загальне погане самопочуття. Діагноз вдалося поставити після аналізу крові. Причиною захворювання назвали ослаблений іншими захворюваннями імунітет пацієнтки, який перебував у пригніченому стані.

Зазначається, що обидва пацієнти з гепатитом Е жили в одному районі Гонконгу за три кілометри один від одного. У цьому районі після першого випадку зараження були зроблені додаткові заходи з боротьби з гризунами.

Жінка не мала контактів з пацюками або їхнім послідом, і навіть не бачила щурів у своєму районі. Однак щурячий послід міг потрапити у воду або їжу.

Доктор Сиддхарт Шрідхара з кафедри мікробіології Гонконзького Університету, який вивчив обидва випадки захворювання, вважає, що в другому випадку вірус щурячого гепатиту мав схожість з людським вірусом гепатиту та міг передатися від людини.

Наразі медики мають з'ясувати, чи відбулося зараження вірусом від щурів або від людей.

До недавнього часу вважалося, що щурячі віруси гепатиту Е не можуть передаватися людям, проте два місяці тому був зареєстрований перший випадок зараження. Першим захворів 56-річний чоловік, який незадовго до цього переніс пересадку печінки. Після лікування противірусним препаратом чоловік повністю видужав.