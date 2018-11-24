У Кропивницькому презентували книгу "Ті, хто не хотів помирати мовчки"

Книга журналістки Світлани Орел створена на основі архівних документів – справ репресованих за супротив колективізації жителів Кіровоградщини. У праці через конкретні життя конкретних людей показані типові приклади протесту проти штучного винищення українців голодом. За словами авторки, найактивнішими в організації супротиву були жителі Знам’янського, Олександрівського, Олександрійського та Світловодського районів Кіровоградської області. Вони організовували невеликі повстання, розгромлювали сільради, допомагали односельцям, які були у скруті, різними способами протестуючи проти колективізації.

Світлана Орел дослідила історії опору окремих представників різних прошарків населення – «куркулів» та їхніх дітей, військовослужбовців, віруючих, окремий розділ присвячений історії опору жінок, які досить часто після війни самі виховували дітей, залишившись удовами. Надихнула на дослідження авторку і історія власної родини, яка пережила Голодомор у Новомиргороді (нині райцентр на Кіровоградщині).

Як зазначив під час виступу кандидат історичних наук, краєзнавець Юрій Митрофаненко, книга допоможе позбутися шкідливого міфу про те, що українці безвольно корилися радянській системі, яка винищувала їх, створюючи штучний голод. «Голодомор – безумовно, трагедія, але вона містить силу. Завдяки книзі ми бачимо, що був супротив. До сьогодні в нас був сформований інший образ українця-жертви, якого знищувала радянська влада. Але ця книга про тих, хто чинив опір, хто рятував один одного».

У цьому контексті Юрій Митрофаненко пригадав і ще один парадоксальний факт – це те, що область і досі носить назву «Кіровоградська», прославляючи прізвище організатора Голодомору на території України Сергія Кірова. (Як відомо, 20 листопада парламент підтримав Проект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку, тепер свій висновок має дати Конституційний суд).

Під час презентації Світлана Орел поділилася своїм відкриттям, яке зробила під час ґрунтовного дослідження матеріалів про Голодомор обласного архіву: «Ми повинні знати, що ми дуже сильна нація, якій Бог дав світло протистояти Сатані. Зараз цю боротьбу з ним ведуть наші хлопці на Сході. Але ми вижили у 32-33-му і переможемо і сьогодні. Бо іншого варіанту в нас немає».

Презентація відбулася під час вечора пам’яті «Україна 1932-1933. Геноцид голодом» в обласному краєзнавчому музеї. Книгу «Ті, хто не хотів помирати мовчки» видали у рамках обласної програми розвитку книговидання.

Інна Тільнова, м.Кропивницький