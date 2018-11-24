Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

У пам'ять про жертв Голодомору Україна надасть гуманітарну допомогу трьом країнам, - Порошенко

24 листопада, 2018 - 17:06
Фото Reuters

Україна надасть гуманітарну допомогу трьом країнам в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років.

"На знак увічнення пам'яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. Відповідний Указ Президента України вже підписано", - сказав він під час виступу на міжнародному форумі до 85-х роковин Голодомору.

Порошенко також закликав підтримувати тих, хто потребує допомоги

"Це нинішня наша спокута перед тими, кого не змогли вберегти в минулому", - резюмував президент.

Він також закликав міжнародну спільноту підтримати проект декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, підготовлений Україною.

"Закликаю наших партнерів підтримати і приєднатися до співавторів декларації. Адже Москва нинішня так само всіляко вивертається, щоб зносити пам'ять про жертв Голодомору. Більш того, вона з новою силою кинулася шматувати українську душу на Донбасі і в Криму", - додав Порошенко.

Джерело: День

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