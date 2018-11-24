У політв’язня Гриба перед судовим засіданням забрали всі підготовлені папери, - адвокат

Співробітники ростовського СІЗО забрали у незаконно утримуваного в РФ 20-річного громадянина України Павла Гриба усі папери із записами, які він підготував до судового засідання, що відбулося 23 листопада.

Про це розповіла після засідання суду адвокат Гриба Марина Дубровіна, передає Кавказький вузол.

«Павло довго готувався до засідання, зробив собі позначки, підготував питання до Єршової (свідку обвинувачення Тетяні Єршової, з якою він спілкувався в соцмережах, - ред.), а співробітники СІЗО вилучили всі папери із записами, перш ніж відвести його на засідання. Тим самим вони обмежили його право на захист, я вважаю», - заявила Дубровіна.

Захисник розраховує, що Гриб, який відмовився свідчити, згодом змінить свою позицію. «Відмова Павла свідчити виходила з його відчуття, що все тут в Росії проти нього. Думаю, це рішення тимчасове і він може змінити свою позицію», - додала адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада відбулося чергове судове засідання по справі Гриба. На суді було допитано свідка сторони обвинувачення - подругу мешканки Сочі Тетяни Єршової, з якою Гриб спілкувався в соцмережах, Марію Юристову. Свідок частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді по справі Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Зокрема, Юристова заявила, що Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту, і політика не була основною темою їх розмов.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. У вересні стало відомо, що він знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), йому висунули обвинувачення в тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Павла викрали працівники ФСБ.

23 липня суд припинив розгляд справи Гриба після того, як з'ясувалося, що обвинувачення грунтувалися на статті Кримінального кодексу, якої не існувало під час інкримінованого злочину. Прокуратура повернула справу до суду в жовтні після виправлення того, що російські ЗМІ назвали "процесуальною помилкою".

7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив ще на 6 місяців утримання під вартою для Павла Гриба.

9 листопада стало відомо, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру російському слідчому, який висунув незаконне обвинувачення Павлу Грибу.

За словами родичів хлопця, у Павла Гриба портальна гіпертензія - синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунку, асцитом, печінковою недостатністю, і він повинен постійно приймати підтримувальні препарати.