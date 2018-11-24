Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

У США можуть продовжити розслідування втручання РФ у вибори ще на півроку

24 листопада, 2018 - 13:13
Фото: Reuters

Розслідування конгресом США втручання Росії в передвиборну президентську кампанію в США 2016 року, яке нібито мало місце, може бути продовжено.

Про це заявив керівник сенатського комітету з розвідки Річард Берр в інтерв'ю агентству Вloomberg.  

Він сказав, що буде потрібно "близько шести місяців" для того, щоб закінчити опитування свідків і розсекретити підготовлену за підсумками розслідування доповідь.

Водночас сенатор зазначив, що не бачить необхідності у відкритих слуханнях осіб за запитами конгресменів і сенаторів, які раніше практикувалися.

"Я не бачу необхідності в відкритих слуханнях, Не думаю, що це відбуватиметься", - заявив Берр.

Сенат, палата представників і спецпрокурор вже близько двох років ведуть розслідування, яке стосується "російського втручання" у вибори і зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з російськими представниками. Росія і сам Трамп відкидають ці обвинувачення.

Джерело: День

Новини партнерів

Loading...