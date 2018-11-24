У Туреччині до 85-ї річниці Голодомору відбудуться богослужіння спільно із Вселенським Патріархатом

У Туреччині жертв голодоморів в Україні пом’януть на богослужінні спільно із Вселенським Патріархатом.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Туреччині на офіційній сторінці у Facebook.

«Щороку кожної останньої суботи листопада в Україні вшановують жертв Голодомору 1932-1933 рр. В Україні та світі запалюють свічку у місцях проведення жалобних заходів чи у себе вдома – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників... 2 грудня відбудуться богослужіння спільно із Вселенським Патріархатом», - повідомили в посольстві.

Також у грудні в Анкарі презентують дві книги про Голодомор турецькою мовою, з посиланням на власного кореспондента додає Укрінформ.

Окрім того, 4 грудня в Національній бібліотеці Туреччини відбудеться конференція про події Голодомору, де презентують дві книги про Голодомор турецькою мовою.

«Буде представлено дві книги турецькою мовою про Голодомор – «Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду» та «Голодомор в Україні 1932-33 рр. Як? Чому?», а також відкрито тематичну виставку», - повідомили в диппредставництві.

Пам’ятні заходи за участі української громади та представників української дипмісії відбудуться в Анкарі, Анталії, Стамбулі та інших містах.

Як відомо, геноцидом Голодомор в Україні визнали вже 16 країн світу: Канада, США, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу.

У 1933 році кожного дня від голоду помирало 34560 людей, кожну годину – 1440, кожної хвилини - 24 людини. Питання кількості людських втрат України від Голодомору досі залишається відкритим. Однак за різними даними кількість жертв становить від 7 до 10 млн українців.