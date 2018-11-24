Україна не відступить від стратегі інтеграції до ЄС та НАТО, - Порошенко

Лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує нам і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на церемонії вшанування жертв з нагоди 85-х роковин Голодомору.

«Від цієї стратегії ми не відступимо. Україна обов’язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом Європейського Союзу», - сказав Петро Порошенко.

Він відзначив, що цю мету української нації свого часу визначив український поет Микола Хвильововий: «Геть від Москви! Дайош Європу!»

«І не буде більше ані Голодомору, ані Великого терору, ані русифікації. Як писав Тарас Шевченко: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі», - підсумував Глава держави.

Нагадаємо, що у пам'ять про жертв Голодомору Україна надасть гуманітарну допомогу трьом країнам.