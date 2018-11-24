Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Україна не відступить від стратегі інтеграції до ЄС та НАТО, - Порошенко

24 листопада, 2018 - 17:30
Фото АПУ

Лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує нам і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на церемонії вшанування жертв  з нагоди 85-х роковин Голодомору.

«Від цієї стратегії ми не відступимо. Україна обов’язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом Європейського Союзу», - сказав Петро Порошенко.

Він відзначив, що цю мету української нації свого часу визначив український поет Микола Хвильововий: «Геть від Москви! Дайош Європу!» 

«І не буде більше ані Голодомору, ані Великого терору, ані русифікації. Як писав Тарас Шевченко: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі», - підсумував Глава держави.

Нагадаємо, що у пам'ять про жертв Голодомору Україна надасть гуманітарну допомогу трьом країнам.

Джерело: День

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