Україна зберегла 13-е місце в рейтингу виробників сталі

Українські металурги в жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року скоротили виробництво сталі на 6,7% - до 1,788 млн тонн і при цьому зберегли 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі, передає УНІАН.

За підсумками січня-жовтня поточного року Україна зберегла виробництво на рівні аналогічного періоду 2017 року і справила 17,567 мільйона тонн, зберігши 13-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у жовтні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 82,552 мільйона тонн (зростання на 9,1% до жовтня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Індія (8,77 мільйона тонн, +0,4%), Японія (8,564 мільйона тонн, -4,5%), США (7,571 мільйона тонн, +10,5%), Південна Корея (6,185 мільйона тонн, +3,5%), Росія (6 мільйонів тонн, +0,6%), Німеччина (3,6 мільйона тонн, +1,4%), Бразилія (3,164 мільйона тонн, -4,3%), Туреччина (3,135 мільйона тонн, +3%) і Італія (2,299 мільйона тонн, -3,4%).

Загалом в жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 5,8% - до 156,583 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-жовтень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 782,458 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6,4%).

Далі йдуть Індія (88,43 мільйона тонн, +5,5%), Японія (87,188 мільйона тонн, -0,1%), США (71,744 мільйона тонн, +4,5%), Південна Корея (60,366 мільйона тонн, +2,2%), Росія (60,294 мільйона тонн, +1,6%), Німеччина (35,554 мільйона тонн, -2,4%), Туреччина (31,289 мільйона тонн, +0,8%), Бразилія (29,229 мільйона тонн, +2,5%) і Італія (20,614 мільйона тонн, +2,7%).

За 10 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі загалом на 4,7% - до 1,502 мільярда тонн.