Українці вшанували пам'ять жертв Голодомору загальнонаціональною хвилиною мовчання

У суботу, 24 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

Заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів проходять по всій Україні та у багатьох країнах світу. На території України буде приспущено Державний прапор та обмежено проведення заходів розважального характеру.

О 16:00 відбулась загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого кожен може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні.

Під час меморіальних заходів, які відбуватимуться в приміщеннях українських посольств та консульств та інших знакових місцях, пов’язаних з Україною, учасники запалюють символічну свічу пам’яті та зачитуватимуть 85 імен дітей загиблих під час Голодомору.

За перебігом акції можна стежити на веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору». Тут на інтерактивній мапі світу будуть марковані свічками-позначками міста, де уже відбулися міжнародні вшанування пам’яті жертв Великого голоду.

Міжнародна акція була ініційована Світовим Конгресом Українців. Її підтримали Міністерство закордонних справ України, Український інститут національної пам’яті та Національний музей «Меморіал жертв Голодомору».

Нагадаємо, що у Туреччині жертв голодоморів в Україні пом’януть на богослужінні спільно із Вселенським Патріархатом.

Крім того, українці Сіднею в центрі міста на Мартін плейс запалили символічну свічку пам'яті, вшановуючи жертв Голодомору.