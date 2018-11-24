Українські прикордонники отримали 2 модернізованих вертольоти Мі-8

Міністр внутрішніх справ України передав два модернізовані вертольоти Мі-8 для інспектування кордону в Харківський та Одеський прикордонний загін.

Про це повідомляє прес-служба МВС на офіційному сайті.

“Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту в Харківський прикордонний загін Східного регіонального управління ДПСУ передав два модернізованих вертольоти Мі-8 для інспектування кордону в Харківський та Одеський прикордонний загін”, - йдеться у повідомленні.

“Сьогодні вручаємо два сертифікати на модернізовані вертольоти Мі-8, але це перехідний варіант. Вже зовсім скоро прикордонна служба отримає нове озброєння та нові вертольоти Airbus, які будуть базуватися в тому числі в харківському авіазагоні. Ваша професійна компетентність буде тільки краще», - сказав міністр.

Зазначається, що вертоліт Мі-8 (середній транспортний вертоліт) призначений для перевезення пасажирів, вантажів, десанту, виконання спеціальних патрульних завдань, пошуково-рятувальних операцій та санітарних завдань, має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням: пошуковим прожектором, вантажною лебідкою, метеолокатором, системою супутникового зв’язку, радіонавігаційною системою, внутрішньокабінним аудіо-відеореєстратором та комплексом бортового озброєння.

Також Державна прикордонна служба використовує патрульні літаки Diamond. Вони призначені, зокрема, для повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних контрольованих районів. Літаки мають сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащені спеціальним обладнанням.

Окрім цього, Аваков нагородив 10 військовослужбовців Східного регіонального управління Державної прикордонної служби відзнаками МВС.

Як повідомлялося, Арсен Аваков раніше заявив, що перші вертольоти Airbus будуть передані органам системи МВС вже у грудні поточного року.