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Українські прикордонники отримали два модернізовані вертольоти Мі-8

24 листопада, 2018 - 17:26
Фото wikipedia

Міністерство внутрішніх справ передало співробітникам Державної прикордонної служби два модернізовані вертольоти Мі-8.

Про це повідомила прес-служба МВС.

Сертифікати на авіаційну техніку отримали командири Харківської та Одеської окремої авіаційної ескадрильї.

"Сьогодні вручаємо два сертифікати на модернізовані вертольоти Мі-8, але це перехідний варіант. Вже зовсім скоро прикордонна служба отримає нове озброєння і нові вертольоти Airbus, які будуть базуватися в тому числі в харківському авіазагоні. Ваша професійна компетентність буде тільки краще", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Вертоліт Мі-8 призначений для перевезення пасажирів, вантажів, десанту, виконання спеціальних патрульних завдань, пошуково-рятувальних операцій та санітарних завдань. Він має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання і оснащений спеціальним обладнанням. Зокрема, пошуковим прожектором, вантажною лебідкою, метеолокатором, системою супутникового зв'язку, радіонавігаційною системою, аудіовідеореєстратором і комплексом бортового озброєння.

Джерело: День

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