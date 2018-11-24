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Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Українські військові звільнили від бойовиків ще один населений пункт

24 листопада, 2018 - 21:54
Скріншот з відео ООС

Сили спеціальних операцій (ССО) під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки на Світлодарській дузі.

Про це повідомили у прес-службі Операції об'єднаних сил.

"Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому розвідка виявила в селищі окупантів.

У період боїв за Дебальцеве поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси.

Раніше населений пункт вже зачищали бійці ЗСУ, проте через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під українським вогневим контролем, хоч і були у "сірій зоні".

"Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище «дорогу життя» та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР)", – повідомили в ООС.

Бійці ССО зачистили селище, щоб унеможливити дії окупантів і виключити перебування там бойовиків.

Джерело: День

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