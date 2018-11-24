Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

В Ужгороді відкрили і освятили монумент жертвам Голодомору

24 листопада, 2018 - 20:27
Фото Укрінформ

В Ужгороді на набережній Незалежності відкрили і освятили монумент жертвам Голодомору.

Про це повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

“В Ужгороді на набережній Незалежності відкрили і освятили монумент жертвам Голодомору. До сьогоднішнього дня Закарпаття залишалося єдиною областю в Україні, в якій не було встановлено меморіального знаку жертвам Голодомору", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, сотні колосків пшениці і палаючих лампадок поклали присутні до підніжжя монумента, а на балконі будівлі облдержадміністрації запалили свічки в пам’ять про світлі душі убитих голодом українців. Тим самим Закарпаття долучилося до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам'яті».

Водночас, в атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації розмістили стенди з копіями архівних документів, які в хронологічному розрізі висвітлюють історію Голодомору та наслідки цього страшного злочину проти народу України.

Керівники краю закликали присутніх й усіх краян запалити у вікнах своїх домівок свічу пам’яті про співвітчизників, яких сталінський тоталітарний режим прирік на голодну смерть.

Увечері у храмах області відбудуться поминальні панахиди за жертвами голодоморів.

 
    
Джерело: День
          
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