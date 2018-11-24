Жіноча збірна України з гандболу виборола друге місце на Кубку Турчина

24 листопада, 2018 - 17:55
Ганбдолістки збірної України, перемігши в останній грі команду Австрії (34:32), стали другими на традиційному міжнародному турнірі Кубок Турчина.
Нинішнього року всі матчі проходили на майданчику Броварського вищого училища фізичної культури, повідомляє Укрінформ.
До цього наша перша команда обіграла юніорську збірну України (37:14) та мінімально поступилася переможницям - резервній збірній Іспанії (26:27).
Підсумкова турнірна таблиця: Іспанія - 6 очок, Україна - 4, Австрія - 2, Україна (U18) - 0.
Джерело: Укрінформ