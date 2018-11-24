Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Жіноча збірна України з гандболу виборола друге місце на Кубку Турчина

24 листопада, 2018 - 17:55
Фото Укрінформ

Ганбдолістки збірної України, перемігши в останній грі команду Австрії (34:32), стали другими на традиційному міжнародному турнірі Кубок Турчина.

Нинішнього року всі матчі проходили на майданчику Броварського вищого училища фізичної культури, повідомляє Укрінформ.

До цього наша перша команда обіграла юніорську збірну України (37:14) та мінімально поступилася переможницям - резервній збірній Іспанії (26:27).

Підсумкова турнірна таблиця: Іспанія - 6 очок, Україна - 4, Австрія - 2, Україна (U18) - 0.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Британія та Іспанія досягли угоди щодо Гібралтару   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Президент Латвії анонсував поїздку на Донбас  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії, - Порошенко   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Україна не відступить від стратегі інтеграції до ЄС та НАТО, - Порошенко  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Українські прикордонники отримали два модернізовані вертольоти Мі-8   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У пам'ять про жертв Голодомору Україна надасть гуманітарну допомогу трьом країнам, - Порошенко  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...