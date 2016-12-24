Аваков задоволений бюджетом для системи внутрішніх справ

Бюджет на наступний рік для системи внутрішніх справ в цілому задовільний.

Таку позицію висловив глава МВС Арсен Аваков в коментарі "112 Україна".

"Щодо всієї системи внутрішніх справ, це стосується приблизно 360 тис. осіб, які так чи інакше працюють у цій системі, ми маємо задовільний бюджет, яким я в цілому задоволений", - сказав Аваков.

Він уточнив: "Цей бюджет дуже прогресивний для ДержНС. Для міграційної служби і для сервісних центрів – це бюджети зростання. Міграційна служба буде виконувати ключове завдання наступного року – це забезпечення видачі карток ID, індивідуальних карток, які вийдуть на зміну паспортам", - сказав він.

Міністр зазначив, що сервісні центри отримали хороший бюджет, "щоб завершити у липні по всій країні заміну старих МРЕВ на нові сервісні центри".

"Національна гвардія теж отримала бюджет розвитку і гідний бюджет для того, щоб продовжувати динаміку розвитку. Національна поліція отримала непоганий бюджет. Я не сказав "хороший", тому що, за нашими розрахунками, нам не вистачає для фінансування Національної гвардії близько 3 млрд гривень для того, щоб забезпечити ту динаміку зміни заробітних плат, яку будуть отримувати перепідготовлені офіцери поліції", - зазначив Аваков.

Для прикордонників, за словами міністра, військовий бюджет також передбачає розвиток: мотивація за рахунок зарплати та професійний розвиток.