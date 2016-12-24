Заступник Голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив під час спілкування із представниками ЗМІ в Кабінеті Міністрів України, що Дорожня патрульна поліція запрацює влітку.

"Остаточний етап формування дорожньої поліції має завершитись в грудні 2017 року", – повідомив Бушуєв, передає прес-служба МВС України.

Він зазначив, що до функціональних обов’язків співробітників дорожньої поліції буде віднесено забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, поліцейські широко застосовуватимуть норми адміністративного законодавства. Також, вони реагуватимуть на всі прояви кримінального характеру, які виявлятимуть на ділянці патрулювання.

Крім того, Бушуєв запевнив, що керівництво Національної поліції не обмежується питаннями створення дорожньої поліції. За його словами, на сьогодні в парламенті зареєстровано ряд законодавчих змін, які мають дозволити поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень.

"Після прийняття цих законодавчих змін я вас переконую, що питання безпеки дорожнього руху буде реалізовано в більш якісній формі", – наголосив він.

Як відомо, у 2017 році планується запуск дорожньої поліції. Кандидатів обиратимуть в два етапи. Для функціонування цього підрозділу планується задіяти 2600 співробітників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на трасах міжнародного та національного значення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ліквідував департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.