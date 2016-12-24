Хорватія не бере участі в гонці озброєнь із Сербією, - Президент

Хорватський президент Колінда Грабар-Кітарович заявила, що Хорватія не збирається брати участь в гонці озброєнь із Сербією.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Vecernji list, відповідаючи на запитання щодо того, чи не вплинуть плани РФ з надання Сербії літаків і танків на рішення Хорватії щодо закупівлі нових винищувачів.

"Я не бачу ніякої гонки озброєнь між Сербією та Хорватією, а закупівля Міг-29 є необхідністю для Сербії, щоб забезпечити захист свого повітряного простору", - заявила вона.

"Намір Хорватії щодо військових закупівель керується власними військовими потребами. Таким чином, придбання західних військових технологій з США не спрямовано проти Сербії, а спрямовано проти будь-яких загроз, які можуть виникнути на хорватській території", - додала вона.

За її словами, у боротьбі із тероризмом Хорватія може бути союзником Сербії.

Видання повідомляє, що Хорватія розглядає можливість закупівлі у США нових вертольотів "Black Hawk" ("Чорні яструби").

Нагадаємо, що США розширили санкції проти РФ через Україну.