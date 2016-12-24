На Світлодарській дузі минулої доби бойовики 5 годин вели обстріли із важкого озброєння

Минулої доби на Світлодарській дузі бойовики 5 годин поспіль вели масштабні обстріли із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Світлодарській дузі тривають масштабні бойові дії. Минула доба почалася із бойового зіткнення під Луганським, яке тривало безперервно 5 годин. Противник атакував за підтримки бронетехніки, мінометів і гармат, випустивши десятки снарядів і мін. Пізніше на цих рубежах відбулося ще два ворожих обстріли загальною тривалістю 4 години”, - зазначив речник МОУ.

Також Лисенко повідомив, що бойовики намагаються "промацати ґрунт" для удару з флангу.

"Зокрема, потужні обстріли з боку ворога відбувся в Троїцькому та у Воздвиженці. Противник цілими батареями застосовував важке озброєння: міномети і гармати. Також ворожа артилерія знову зачепила Миронівку. Внаслідок агресивних дій незаконних збройних формувань у Світлодарську пошкоджено житловий будинок та поліцейський автомобіль", - додав речник Міноборони.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню підтверджує встановлення режиму тиші по всій лінії розмежування на Донбасі.