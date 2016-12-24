НАБУ: Доказів для підтвердження оригінальності "амбарної книги" достатньо

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги", переданої Віктором Трепаком до Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться у поширеному у суботу повідомленні НАБУ.

"На сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги", переданої Віктором Трепаком до НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "про це свідчать висновки низки інших почеркознавчих експертиз, які підтверджують оригінальність підписів низки інших осіб, окрім вищезазначених, а також численні покази осіб, які особисто виконували записи та ставили підписи в "амбарній книзі" за отримання готівкових коштів у відповідних сумах та підтвердили вказаний факт".

"З огляду на наведені факти та суспільний резонанс розслідування, детективи НАБУ припускають, що сторона захисту може чинити вплив на свідків. Тому на даному етапі їй відмовлено в наданні інформації про повний перелік зазначених осіб", - додали у НАБУ.