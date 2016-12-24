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Над окупованим Кримом зафіксували активізацію авіації РФ

24 грудня, 2016 - 11:32

Вчора над тимчасово окупованою територією Криму фіксувалася активізація російської авіації.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зокрема, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів зафіксували політ 5 вертольотів окупантів. Мі-8 збройних сил Росії рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання. У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Крім того, поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями окупантів.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню  підтверджує встановлення режиму тиші по всій лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: День
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