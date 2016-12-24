Обама підписав бюджет США на 2017 рік з $350 млн допомоги для України

Президент США Барак Обама підписав бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн доларів.

Про це інформує Посольство США на своїй сторінці у Facebook.

"Кошторис безпекової допомоги Україні у бюджетному році 2017 збільшено, порівняно із 300 млн доларів США, закладеними у аналогічному документі на 2016 рік", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачено виділити кошти для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

Нагадаємо, у США знову розширили санкційні списки щодо Росії через Україну, а саме вони додали 21 юридичну особи з Росії та 2 з Криму.