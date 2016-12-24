Обама підписав оборонний бюджет із $350 млн для України

Президент США Барак Обама підписав «Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони», 350 мільйонів доларів відведено на допомогу безпеці України.

Про це повідомляє сайт Конгресу.

Згідно з документом, розмір бюджету Пентагону становить близько 619 млрд доларів, з них 350 млн передбачені на допомогу Україні.

У тексті бюджету йдеться, що спочатку для підтримки Києва Пентагон може використати 175 млн доларів від загальної суми. Інша частина стане доступна тільки після того, як міністр оборони і держсекретар запевнять Конгрес у здійсненні урядом України істотних кроків з реформування оборонної сфери.

Також у тексті йдеться про заборону на виділення коштів на будь-які дії, які визнають суверенітет Росії над Кримом. Винятком можуть бути тільки ті випадки, коли міністр оборони і держсекретар визначать, що йдеться про національну безпеку США.

Нагадаємо, що США розширили санкції проти РФ через Україну.