Обмеження пенсійних програм в Україні не буде, - Розенко

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запевняє, що уряд не піде на обмеження пенсійних програм і виплат.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

Розенко назвав своє бачення розв'язання проблем у зазначеній сфері.

"Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо робити пенсійну реформу, то пенсійна реформа – це в першу чергу збільшення доходів Пенсійного фонду... і зменшувати витрати вже нікуди, обмежувати пенсійні програми, пенсії простим людям – це шлях в нікуди, це нинішній уряд і влада не дійде до цього, - ред.). Можна говорити про нові моделі та формули у солідарній системі, але шлях виходу з кризи – це легально працююча економіка, легалізація заробітних плат, всі повинні розуміти, що це ми платимо, працююче покоління, пенсії своїм батькам", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Аваков задоволений бюджетом для системи внутрішніх справ.