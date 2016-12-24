Під час новорічних свят посилять заходи безпеки, - МВС

Під час прийдешніх новорічних та різдвяних свят провокації не очікуються, однак заходи безпеки будуть посилені.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ексклюзивному коментарі кореспонденту "112 Україна".

У відповідь на питання, чи є інформація про можливі провокації і теракти на свята, він сказав: "Ні, такої інформації у нас немає. У нас створено спеціальний штаб, система реагування чергувань по всій країні. На тих точках, де у нас будуть гуляння, концентрація людей, будемо вживати заходів безпеки".

За словами міністра, правоохоронці іноді будуть просити громадян пройти через рамки, щоб забезпечити безпеку.

"Думаю, нас всі зрозуміють", - зазначив глава МВС.

Він також висловив надію на "хороші свята".

Нагадаємо, що Аваков задоволений бюджетом для системи внутрішніх справ.