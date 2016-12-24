Порошенко затвердив склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Президент України Петро Порошенко підписав Указ №575/2016 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка".

Головою комітету призначено письменника Юрія Щербака, передає прес-служба глави держави.

До складу Комітету за згодою увійшли 24 діячі культури та мистецтва.

Зокрема, письменник Сергій Жадан, співак Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, актриса Наталія Сумська, журналіст та телеведучий Юрій Макаров, артист Олексій Богданович, театральний режисер Дмитро Богомазов, художник Анатолій Криволап, композитор Юрій Ланюк.

Нагадаємо, 22 грудня Порошенко нагородив 72 військовослужбовців, які брали участь та отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Четверо захисників відзначені нагородами посмертно.