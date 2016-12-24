Президент ФРН закликав до єднання перед лицем загальної загрози

Президент ФРН Йоахім Гаук у своєму різдвяному зверненні з палацу Бельвю закликав співгромадян не піддаватися почуттю ненависті і страху.

Зміст щорічного звернення багато в чому визначили трагічні події 19 грудня – теракт у Берліні на Різдвяному базарі, повідомляє Укрінформ.

"Багато загиблих і поранених на Різдвяному базарі в Берліні налякали і глибоко стривожили нас... До нас прийшли почуття люті і гніву, але також страху і безсилля", - сказав Гаук.

При цьому він попередив про небезпеку того, щоб ці емоції не стали переважаючими і не перетворилися на почуття ненависті і бажання відповісти на насильство силою. Лють і гнів можуть, за його словами, перетворитися на сили, щоб дати відсіч ненависті, насильству та презирству до інших. Тоді суспільство залишиться місцем солідарного взаєморозуміння.

Глава держави закликав до єднання перед лицем загальної загрози. "Особливо в часи терактів ми не повинні поглиблювати тріщини в нашому суспільстві, не підозрювати огульно певні групи або перекладати всю відповідальність на політиків", - сказав Гаук про політику щодо біженців. Водночас він визнав, що цю політику треба обговорювати і вдосконалювати.

Президент закликав німців бути впевненими у своїй країні. Він запевнив, що держава буде робити ще більше для захисту своїх громадян.