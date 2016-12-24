Причин скасовувати санкції проти РФ немає, - екс-посол Франції

Причини, з яких європейські країни оголосили штрафні заходи Росії, не зникли, а тому малоймовірно, що вони будуть скасовані.

Про це в інтерв'ю "Тижню" заявив екс-посол Франції в Україні Жак Фор.

"Що ж до санкцій, то вони запроваджені, бо, хоч як це прикро констатувати, Росія (підписантка численних міжнародних угод, що гарантують незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України) не дотримується зобов’язань, які вписано до цих документів. РФ як правонаступниця СРСР входить до Гельсінського акта 1975 року, що вона уклала з незалежною Україною угоду про військову співпрацю на період 1997–2017-го. Угоду цю змінив колишній президент Янукович, продовживши термін її дії до 2042-го. Цей договір якраз і гарантував Росії присутність її солдатів та моряків у Криму, але водночас гарантував і повагу до державного кордону України, суверенітету, незалежності. Усі ці зобов’язання не виконуються. Саме із цієї причини Франція та її європейські партнери оголосили штрафні заходи! Оскільки причини, з яких було накладено санкції на Росію, не зникли, малоймовірно, щоб хтось вирішив би отак зненацька, раптово їх скасувати", - зазначив Фор.

При цьому, Фор підкреслив, що політика європейських країн полягає у підтримці жертви, а не нападника.

"Політика Франції та її європейських партнерів стосовно анексії Криму, збройної агресії проти України, себто конфлікту, створеного Росією, полягає в тому, що ми на боці жертви, а не нападника. І жертва — це саме Україна, а не її супротивник", - зазначив він.

Нагадаємо, у США знову розширили санкційні списки щодо Росії через Україну, а саме вони додали 21 юридичну особи з Росії та 2 з Криму.