Письменники РФ закликали Путіна помилувати Сенцова

Дві групи російських інтелектуалів звернулися до президента РФ Володимира Путіна із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, який у російській колонії відбуває 20-річне покарання за злочин, винним у якому він себе не визнає, передає УНН.

Члени російського ПЕН-центру підтримали висловлене 2 грудня на засіданні з участю Путіна прохання режисера Олександра Сокурова про звільнення Сенцова.

Понад 80 літераторів та вчених нагадують, що звинувачення проти українця “будувалося на свідченнях одного з підсудних, повністю спростованих ним самим під час суду - як даних під тортурами”.

“Сьогодні Сенцов перебуває в Якутській колонії, його друзі та колеги говорять, що зв’язок із ним перервався, він відмовляється від побачень і не відповідає на листи. Це вказує на вкрай небезпечний психологічний стан, свідчить про важкі моральні (а може бути, й про фізичні) страждання”, - вказали автори звернення.

Вони закликали В.Путіна “застосувати до Олега Сенцова норму закону, що дозволяє главі держави ухвалювати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їхнього боку”.

Із закликом “виявити милосердя і помилувати кінорежисера Олега Сенцова, який відбуває в украй важких умовах північного табору 20-річний термін за сумнівним, неправосудним звинуваченням у тероризмі” звернулися до російського правителя члени Конгресу інтелігенції проти війни, самоізоляції Росії, реставрації тоталітаризму. Під цим листом є підписи нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, правозахисників Льва Тимофеєва, Людмили Алексєєвої, акторки Лії Ахеджакової, письменника Віктора Шендеровича, співака Андрія Макаревича та інших.