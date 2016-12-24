Рева назвав пріоритети роботи Міністерства соцполітики на наступний рік

Пріоритетами роботи Міністерства соцполітики у 2017 році будуть продовження реформи системи соцзахисту та сприяння продуктивній зайнятості населення.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про плани Мінсоцполітики на наступний рік, тобто які реформи планується провести, можна серед інших назвати продовження реформи системи соцзахисту, спрямованої на підвищення соцстандартів і гарантій зростання доходів населення. По-друге, це буде сприяння продуктивній зайнятості населення і залучення українців до ринку праці, а також модернізація послуг Держслужби зайнятості", - сказав Рева.

До інших пріоритетних напрямків роботи відомства міністр відніс запровадження механізмів легалізації зарплат, створення справедливої системи пенсійного страхування, забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення і контроль за правильністю призначення соціальних виплат.

"Для реалізації запланованих реформ уже частково створена відповідна законодавча база. Зокрема, у Верховній Раді 6 грудня цього року було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, той знаменитий закон 5130. Ну і, звичайно, 21 грудня був прийнятий закон України про Державний бюджет на 2017 рік", - зазначив Рева.

Нагадаємо, Рева також зазначив, що середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги наразі становить 1600 гривень.