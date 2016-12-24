Температура на Північному полюсі б'є рекорди

Температура на Північному полюсі в листопаді і грудні на рекордні 5 градусів перевищила середні показники.

Вчені побоюються, що на католицьке Різдво температура може побити і цей рекорд через потоки теплого повітря з Північної Атлантики. У результаті температура може піднятися до нуля градусів, що на 20 градусів вище температурної норми.

Цього літа товщина льодового покриву в Північному Льодовитому океані також зменшилася до майже рекордних показників.

Фахівці відзначають, що не по сезону тепла погода в Арктичному регіоні безпосередньо пов’язана з антропогенними змінами клімату.

Доктор Фридерика Отто з Оксфордського інституту з проблем зміни навколишнього середовища розповіла, що в доіндустріальні часи подібна спека встановлювалася дуже рідко — приблизно раз на тисячу років.

Зараз дослідники передбачають, що такі погодні аномалії тепер зустрічатимуться набагато частіше — приблизно раз на 50 років.

Нагадаємо, учені з Австралії і США провели ряд досліджень і встановили, що найбільший льодовик планети — Тоттен почав танути.