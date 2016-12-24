Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії, - Ердоган

Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії. Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган в Стамбулі, передає УНН.

Турецький лідер зазначив, що Анкара з самого початку виступає за створення в Сирії зони, вільної від терористичних організацій.

“Якщо ми не зможемо створити ”безпечну зону“, то загрози щодо прикордонних з Сирією провінцій, в тому числі Газіантепа, Шанліурфа і Кіліса, будуть зберігатися”, - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також розкритикував позицію ЄС, який, з його слів, не виконує обіцянки щодо виділення підтримки сирійським біженцям в Туреччині.

“У Євросоюзі обіцяли, що вже до 1 липня виділять на підтримку біженців 3 млрд євро, тоді як за станом на сьогоднішній день виділено лише 677 млн. Ці кошти виділяються не Туреччині, а біженцям через міжнародні та правозахисні структури. Де ж кошти? Їх немає. І це при тому, що ВВП і бюджети країн ЄС набагато більше, ніж у Туреччині. Чому не виділяють? Все дуже просто - в ЄС не думають про гуманізм і інтереси людей, які перебувають у скрутному становищі. Про це турбується лише Туреччина”, - сказав Ердоган.

“Тільки на потреби біженців Туреччина витратила 20 млрд доларів. Це не мала сума. Де ж "багатий Захід"? Чому ми не бачимо кроків щодо захисту прав людини?” - продовжив президент Туреччини.

За його словами, коли мова йде про тварину, що потрапила в нафтову калюжу, то на Заході "роздмухують" цілі кампанії. При цьому ніякої реакції на загибель близько 6 тис. осіб в поточному році в Середземному і Егейському морях немає.

“Озвучуються лише окремі заяви. Дій не робиться”, - констатував президент Туреччини.