У Львові представили "Апокрифи" Євгена Світличного

Живописні твори художника, одного із провідних учасників нонконформістського руху в Україні, демонструють в арт-галереї мистецького об'єднання «Дзиґа» ( вул. Вірменська, 35) .

Нагадаємо, що апокрифи (грецьк. apdkryphos — таємне, заповідне), згідно зі словником літературознавчих термінів, – велика група християнського епосу, пов’язана із сюжетами Святого Письма, Житіями Святих, версіями першопочатку світу тощо.

У «Дзизі» анонсували експозицію так: «Концепція:

АПОКРИФИ

Форма. На площині полотна «відбиток» події.

Зміст.

Спека, грязюка, кров, піт,

марево, біль, зрада, розпач,

жах непрощення, відчай...

Останні три дні сина.

Бога – сина. Розіп’ятого.

Жінки в скорботі і поряд.

Учні втекли. Потім повернуться...»

Євгенові Світличному – 68 років. Освіту отримав у Київському художньому інституті. Зараз – доцент кафедри образотворчого та декоративного мистецтв архітектурного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури. Із 1980-х рр. – учасник виставок усіх рівнів. Роботи майстра знаходяться у колекції Нортона і Ненсі Додж, Zimmerli Art Museum at Rutgers University (Нью-Брансуік, Нью-Джерсі, США), Харківському художньому музеї, Музеї сучасного мистецтва України (Київ). Також – у приватних збірках в Україні, США, Канаді, Німеччині, Росії, Португалії, Болівії.

Проект «Апокрифи» митець вже демонстрував 2011-го у своєму рідному місті – Харкові, в Художньому музеї.

У Львові виставка триватиме до 15 січня.

Вхід на експозицію, як і завше у «Дзизі», – вільний.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів